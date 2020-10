Slovenia: europarlamentare Fajon eletta leader dei socialdemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico, all'opposizione in Slovenia, ha eletto l'europarlamentare Tanja Fajon come nuovo leader dello schieramento politico. E' quanto emerge dal congresso del partito svoltosi ieri sera a Lubiana. Fajon, che fino ad ora era stata leader ad interim dei socialdemocratici sloveni, è stata confermata alla guida del partito con 276 voti favorevoli; 107 delegati hanno invece sostenuti lo sfidante Jani Prednik. Fajon, che è stata relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo, è la prima donna a ricoprire il ruolo di leader del Partito socialdemocratico sloveno.(Lus)