Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, tempo di creare associazione comuni serbi

- E' tempo di dare attuazione all'accordo raggiunto nel 2013 tra Pristina e Belgrado sulla creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo. Lo ha dichiarato l'inviato speciale Ue per il dialogo Kosovo-Serbia, Miroslav Lajcak, in un'intervista al quotidiano austriaco "Wiener Zeitung". "Se non ora quando?", si è chiesto Lajcak ricordando che l'accordo è stato firmato a Bruxelles sette anni fa. Secondo Lajcak, l'opinione della Corte costituzionale kosovara, che ha escluso come incostituzionali alcune previsioni dell'accordo, deve essere presa in considerazione ma l'associazione dei comuni serbi del Kosovo deve essere creata comunque. L'inviato speciale Ue per il dialogo ha quindi osservato che Pristina e Belgrado stanno discutendo in questo periodo questioni delicate, come quella delle proprietà e degli aspetti finanziari. Le parti, ha aggiunto, hanno concordato di avere un confronto sulle persone scomparse e sulla cooperazione economica. (Res)