Covid: dopo incontro con Speranza Cts in corso di seduta su eventuali nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) è in corso di seduta per valutare i diversi temi che sono stati all'ordine del giorno della riunione urgente avuta questo pomeriggio con il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'incontro è finito intorno alle 16.45. L'esponente dell'esecutivo ha lasciato la sede della Protezione civile, a Roma, dove si è svolto l'incontro. Il Comitato tecnico-scientifico sta valutando le eventuali, nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19. (Rin)