Usa: Trump, attorno a me molto più entusiasmo che nel 2016

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che oggi attorno a lui ci sia “molto più entusiasmo” che in occasione della campagna elettorale del 2016. “Questa volta c’è molto più entusiasmo che nel 2016. Vincere in tanti Stati sarà molto più facile di quanto la gente non comprenda”, ha scritto in un messaggio su Twitter il capo della Casa Bianca, facendo riferimento in particolare alle “grandi folle” di suoi sostenitori. Il tweet è in risposta a Nate Silver, direttore dell’istituto di sondaggi FiveThirtyEight, il quale ha definito la vittoria di Trump nel 2016 “lo sviluppo politico più scioccante della mia vita”. “È solo – ha commentato Trump – perché ti sei sbagliato di tanto”. (Nys)