Nord Macedonia-Ue: vicepremier Dimitrov, questione lingua non può ostacolare adesione

- Non sarebbe nello spirito europeo permettere che una questione legata alla lingua macedone diventasse un ostacolo al percorso di integrazione nell'Ue. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro per gli Affari europei macedone, Nikola Dimitrov, parlando ai giornalisti a Prilep. Se l'Ue permettesse che una questione legata alla lingua macedone bloccasse il percorso di adesione di un paese, secondo il vicepremier di Skopje allora questa organizzazione non sarebbe più degna di chiamarsi "europea" e non avrebbe più "la nostra fiducia". "La saggezza ed il rispetto sono decisivi", ha aggiunto Dimitrov secondo cui "non ci può essere amicizia senza rispetto reciproco". "Noi parliamo il macedone", ha rimarcato il vicepremier della Macedonia del Nord. "Nessuno al mondo ha il diritto di interferire sul nostro diritto all'autodeterminazione", ha dichiarato Dimitrov. Nei giorni scorsi è emerso che la Bulgaria potrebbe ostacolare il percorso di adesione all'Ue della Macedonia del Nord a causa di alcune questioni legate alla lingua ed alla storia comune. (Mas)