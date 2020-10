Trump si dichiara immune al Covid-19: "Posso uscire dal mio isolamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene di essere guarito dal Covid-19, cui era risultato positivo lo scorso 2 ottobre, e di essere ora "immune" alla malattia. Lo ha riferito a Maria Bartiromo in un'intervista per "Fox Business", annunciando di essere pronto a riprendere la sua campagna elettorale in vista del voto del 3 novembre. "Sembra che io sia immune, quindi posso uscire dal mio isolamento, cosa che avrei fatto in ogni caso", ha detto Trump commentando l'ultimo referto del medico della Casa Bianca Sean Conley, che ieri sera ha diramato una nota secondo cui il presidente statunitense non può più contagiare altre persone. "Il presidente è in ottima forma per combattere tutte le battaglie. Ho battuto questo folle, orribile virus cinese. Ho passato i test più difficile, soddisfatto gli standard più alti e sono in grande forma. Devo dire che mi sento meravigliosamente. Mi sento davvero bene", ha spiegato il capo della Casa Bianca. Trump ha anche difeso la gestione della pandemia da parte della sua amministrazione, ricordando ancora una volta di essere stato inizialmente criticato per aver vietato gli arrivi dalla Cina a gennaio. "Non avrebbe mai dovuto accadere, è tutta colpa della Cina", ha affermato il presidente Usa sottolineando anche come alcuni esperti avessero predetto oltre 2 milioni di morti negli Stati Uniti. Oggi il conto delle vittime è di più di 200 mila. (Nys)