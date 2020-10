Iraq: milizie filo-iraniane, stop "condizionato" ad attacchi contro obiettivi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di coordinamento della resistenza irachena, organismo formato da milizie sostenute dall'Iran, ha dichiarato oggi di aver accettato un cessate il fuoco "condizionale”, secondo cui non verranno colpiti obiettivi legati agli Stati Uniti in Iraq, a condizione che Washington presenti un calendario per il ritiro delle sue truppe nel paese. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Washington Post”. L’annuncio è stato fatto da Mohammed Mohie, un portavoce del gruppo Kataib Hezbollah, sostenuto dall'Iran. Non è chiaro quante e quali milizie irachene rappresenti la neo Commissione, evidenzia il quotidiano. Dopo l’uccisione del comandante della forza Quds dei pasdaran iraniani, Qassem Soleimani, lo scorso 3 gennaio in seguito a un raid Usa nei dintorni dell’aeroporto di Baghdad, si sono susseguiti attacchi contro obiettivi diplomatici e militari collegati agli Stati Uniti in Iraq. Da parte sua, l'amministrazione di Donald Trump ha risposto minacciando di chiudere l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, una mossa che, secondo i funzionari iracheni, accelererebbe l'ascesa dell'Iran. (segue) (Res)