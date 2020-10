Iraq: milizie filo-iraniane, stop "condizionato" ad attacchi contro obiettivi Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi, la Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti ha lasciato le basi più piccole in tutto l'Iraq e ha promesso di ridurre la sua presenza di truppe da 5.200 a 3.000. Sebbene la coalizione attribuisca ufficialmente questa mossa alla maggiore capacità dell'esercito iracheno di gestire le cellule tuttora attive dello Stato islamico, alti funzionari ammettono che sarebbe una risposta alle preoccupazioni per il rischio accresciuto di attacchi da parte delle milizie sostenute dall'Iran. Nel caso in cui la coalizione guidata dagli Stati Uniti non fornisse chiarezza sulla sua tempistica per il ritiro, ha detto Mohie, le fazioni della milizia userebbero "tutte le armi a loro disposizione". Kataib Hezbollah è uno dei pochi potenti gruppi sostenuti dall'Iran che hanno prestato servizio insieme alle forze di sicurezza regolari irachene nella lotta alla Stato islamico. (Res)