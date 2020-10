Frosinone: sindaco, per il "Moscardini" pericolo trasferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con preoccupazione dell'esistenza di un progetto - si leggeva nella missiva a firma del sindaco Ottaviani - contenuto in una lettera di intenti firmata tra il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che prevede la realizzazione della nuova scuola elicotteri interforze con sede a Viterbo, andando così di fatto a smantellare e sottodimensionare la straordinaria attività di addestramento e formazione condotta dal 72° Stormo di Frosinone. Oltre 5.000 i professionisti del volo formatisi, in 50 anni di storia, a Frosinone: elicotteri e personale, grazie al 72° Stormo, sono stati rischierati a supporto dei contingenti italiani e Nato in tutto il mondo, a dimostrazione dell'alto livello di professionalità e competenze che la base mette a disposizione delle nostre Forze armate, dei Corpi dello Stato e di altri Paesi stranieri. Non solo: lo Stormo è in grado di offrire il concorso alle continue e frequenti operazioni di Protezione civile e Sar (Search and Rescue - Soccorso e Recupero). La sede ciociara provvede, inoltre, alla formazione dei futuri Istruttori (PIT course – Pilot Instructor Training), degli specialisti e degli Operatori di Bordo. Un patrimonio, questo, che non merita di essere disperso o fortemente compromesso dall'accorpamento con Viterbo". (segue) (Com)