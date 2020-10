Frosinone: sindaco, per il "Moscardini" pericolo trasferimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Frosinone "aveva chiesto, quindi, alle Autorità di riconsiderare l'iniziativa in oggetto, foriera soltanto di danni ingenti per il territorio, tenuto conto, anche, del prodotto interno lordo e dell'indotto economico generati, fino ad oggi, dall'enorme movimento di mezzi e personale, in transito o, anche, di stanza". "La scuola elicotteri di Frosinone costituisce, per tutti, operatori ovvero semplici cittadini, una istituzione di irrinunciabile importanza, sia per tradizione, sia per il lustro che, sin dalla sua costruzione sul sedime di un preesistente 'campo di fortuna', ha conferito alla nostra provincia – conclude la missiva del sindaco - Rappresenta un asset economico-finanziario, oltre che culturale, eccezionalmente rilevante, senza il quale rischieremmo di perdere un tassello fondante della nostra stessa identità". (Com)