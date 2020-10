Covid: circolare Viminale, obbligo mascherina all'aperto anche per attività motoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione. Lo segnala sul proprio sito Internet il dicastero dell'Interno, con una circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto, Bruno Frattasi, e che dà chiarimenti sull'applicazione delle misure contenute nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre scorso.(Rin)