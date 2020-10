Covid: Coldiretti, conto da 90 milioni di euro per mascherina nei campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un conto da 90 milioni di euro per mascherine, gel e dispositivi di protezione anti contagio per chi lavora nei campi. E' quanto stima la Coldiretti nell'ultimo trimestre del 2020 in riferimento al nuovo obbligo a livello nazionale di indossare la mascherina anche all'aperto per attività motorie con multe da 400 a mille euro per i trasgressori. I costi aggiuntivi per i protocolli di sicurezza adottati dalle aziende agricole - spiega l'organizzazione agricola in una nota - riguardano anche la cartellonistica interna, i termo scanner, i trasporti, la formazione, la rimodulazione degli spazi di lavoro per garantire le distanze di sicurezza. Una griglia di precauzioni che coinvolge oltre 970 mila lavoratori del settore agricolo impegnati nelle stalle, nei campi, nella vendemmia, nella raccolta delle olive, nelle serre di frutta e verdura, negli agriturismi e nei vivai per garantire le forniture alimentari alle famiglie italiane. L'attenzione alla sicurezza - sottolinea la Coldiretti - ha permesso all'agricoltura di avere solo lo 0,1 per cento delle 52.209 denunce di infortunio da Covid-19 al lavoro registrate dall'Inail in Italia al 31 agosto 2020. Si tratta della percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio nelle campagne mentre la percentuale in industria e servizi è del 98,7 per cento.