Cile: nuove proteste a due settimane dal referendum costituzionale (2)

- Le proteste sono in corso già da settimane e sembrano intensificarsi in vista del referendum costituzionale del prossimo 25 ottobre. Il referendum propone agli elettori due quesiti. Il primo quesito è se sono favorevoli o meno ad una nuova Costituzione e che tipo di assemblea dovrà formarsi con questo obiettivo, se un'assemblea "mista" composta da parlamentari e rappresentanti della società civile, o se un'assemblea "costituente" propriamente detta, composta da rappresentanti della politica e delle istituzioni. L'accordo tra la maggioranza di governo e l'opposizione per sottoporre a referendum l'esigenza di una riforma della costituzione sorta dalle forti proteste sociali dell'ottobre del 2019 è stato raggiunto dopo lunghi negoziati il 19 novembre scorso. "Questa è una notte storica per il Cile", aveva affermato il presidente del senato, Jaime Quintana, rilevando che l'accordo che potrebbe portare alla sostituzione dell'attuale costituzione in vigore dal 1981, mira a una "soluzione pacifica e democratica alla crisi sociale" e rappresenta "una vittoria per tutti i cittadini". La legge che dispone l'avvio e regola il processo costituente era stata promulgata lo scorso dicembre in linea con le principali istanze di riforma promosse dalle proteste sociali. (Abu)