Grecia: attesa per domani sentenza su pene per ex deputati Alba dorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per domani la sentenza sulle pene da comminare ai singoli membri ed associati del partito di estrema destra greco Alba dorata, arrestati la scorsa settimana dopo la condanna del gruppo come un'organizzazione terroristica. La nuova sentenza serve a determinare la pena esatta per ciascuno degli imputati, che dovrebbero essere condannati a periodi tra i cinque ed i 15 anni di carcere. Lo scorso venerdì la difesa di 18 ex deputati di Alba dorata e di altri sostenitori del gruppo condannati ha presentato argomenti per richiedere un alleggerimento delle pene. Il leader di Alba dorata, Nikos Michaloliakos, ha chiesto come circostanze attenuanti l'assenza di precedenti condanne a periodi in prigione, il pentimento e i tempi protratti del processo. Lo schieramento greco di estrema destra, dopo aver raggiunto il 7 per cento dei consensi nelle elezioni del 2012, nel pieno della crisi finanziaria, ha visto confermati in settimana dalla Corte d'appello di Atene i capi d’imputazione secondo cui ha agito come un’organizzazione criminale “travestita” da partito politico. Condannati tutti i 68 imputati, di cui 18 ex parlamentari tra cui il leader di Alba dorata Michaloliakos, ritenuti colpevoli di gestire questa organizzazione criminale. (segue) (Gra)