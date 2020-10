Grecia: attesa per domani sentenza su pene per ex deputati Alba dorata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza che mette fine alla parabola di Alba dorata come forza politica è stata attesa fuori dal tribunale anche da delegazioni di quasi tutti i partiti parlamentari. La soddisfazione per la sentenza è stata pressoché unanime. Il partito governativo di centro destra Nuova democrazia (Nd) si è presentato davanti alla Corte d’appello di Atene con una delegazione guidata dal segretario del comitato politico Giorgos Stergiou. “Nuova democrazia ha fermato il percorso dei nostalgici del fascismo e del razzismo”, ha dichiarato Stergiou, evidenziando che Alba dorata è stata messa ora “ai margini” della vita politica “dove realmente appartiene”. “La guerra contro l’odio e la violenza è in corso”, ha concluso. Il premier greco e leader di Nd Kyriakos Mitsotakis ha detto a sua volta che "la democrazia oggi ha vinto, spetta a noi farla trionfare ogni giorno". (segue) (Gra)