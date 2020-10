Grecia: attesa per domani sentenza su pene per ex deputati Alba dorata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Ekaterina Sakellaropoulou ha parlato di "un giorno significativo per la democrazia". "Il fenomeno dell'estremismo politico violento è sempre stato estraneo alla lunga tradizione democratica del paese", ha affermato Sakellaropoulou, secondo cui la sentenza odierna "è una conferma che la democrazia e le istituzioni sono chiaramente in grado di sconfiggere i tentativi di minacce". Il leader del principale partito dell’opposizione Syriza, l’ex premier Alexis Tsipras, ha commentato la sentenza facendo riferimento alla madre del rapper ucciso, Magda Fyssa. “Oggi ci assumiamo una parte del peso per la democrazia e la dignità che ha dovuto portare da sola per sette anni”, ha affermato Tsipras, secondo cui si tratta di una sentenza voluta “dal popolo di Atene”. “Nella coscienza del popolo greco, Alba dorata è un gruppo criminale e andrà dove deve, ovvero nella pattumiera della storia”, ha detto il leader di Syriza. (segue) (Gra)