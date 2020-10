Rieti: Ali Lazio, attacco incivile contro sindaco e amministrazione Montopoli, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Lazio,in una nota, esprime "solidarietà all'amministrazione comunale e al sindaco di Montopoli, Andrea Fiori, per l'attacco incivile e inaccettabile subito nei giorni scorsi, messo in atto con delle scritte anonime intimatorie contro l'amministrazione". "Le donne e gli uomini che portano avanti con dedizione e impegno giornaliero la missione di guidare l'amministrazione di una comunità - aggiunge - non meritano di subire queste offese. Ma riteniamo che non sarà un gesto intimidatorio a frenare la grinta e la volontà nel portare avanti il proprio lavoro". (Com)