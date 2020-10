Libia: capo intelligence Egitto ribadisce sostegno a soluzione politica della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del servizio di intelligence generale egiziano, generale Abbas Kamel, ha ribadito l'adesione dell'Egitto al principio della soluzione politica alla crisi libica. Parlando all'apertura di un incontro tra le fazioni della Camera dei rappresentati di Tobruk e dell'Alto consiglio di Stato al Cairo, dedicato a redigere una nuova Costituzione, Kamel ha citato i sinceri sforzi dell'Egitto per mantenere la sicurezza, la stabilità e la sovranità in Libia, la cui sicurezza nazionale è parte indivisibile della sicurezza nazionale egiziana. Kamel ha sottolineato la necessità di raggiungere una soluzione intra-libica che assicuri una buona gestione del periodo di transizione, con l'obiettivo di svolgere le elezioni presidenziali e parlamentari. "La stesura di un'adeguata base costituzionale consensuale è una condizione fondamentale per lo svolgimento delle elezioni nelle prossime fasi", ha affermato Kamel. Il rappresentante dell'intelligence egiziana ha sottolineato, inoltre, la necessità che la nuova Costituzione definisca le autorità e le responsabilità in modo da consentire ai libici di individuare chiunque sfrutti il ​​suo potere o utilizzi le ricchezze del paese per sostenere il terrorismo invece che migliorare il tenore di vita dei libici, o chiunque abbandoni la sovranità libica consentendo l'esistenza di forze straniere. (Cae)