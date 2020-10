Nagorno-Karabakh: ambasciatore Hambardumyan a "Nova", dall'Azerbaigian disinformazione su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per capire chi ha violato l'accordo sul cessate il fuoco umanitario nel Nagorno-Karabakh e chi continua ad attaccare "è sufficiente seguire la retorica delle parti"․ E' quanto sostiene l'ambasciatore dell'Armenia in Italia, Tsovinar Hambardumyan, in una lettera ad "Agenzia Nova" nella quale evidenzia che oggi alcuni giornali italiani "hanno diffuso disinformazione" relativa alla situazione lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. Secondo l'ambasciatore armeno in Italia, le ultime dichiarazioni della parte azerbaigiana diffuse dai giornali italiani "sono in contraddizione con le dichiarazioni del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e del suo alleato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il presidente Aliyev - prosegue il diplomatico armeno - in passato ha sempre dichiarato apertamente la sua intenzione di risolvere la questione del Nagorno-Karabakh militarmente. Ed è sempre Aliyev ad affermare, anche ora, di non avere intenzione di fermare l’offensiva. E' stato sempre Aliyev ad avanzare delle pre-condizioni per il cessate il fuoco umanitario". (segue) (Res)