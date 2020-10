Nagorno-Karabakh: ambasciatore Hambardumyan a "Nova", dall'Azerbaigian disinformazione su cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciatore dell'Armenia in Italia, il 10 e l'11 ottobre l'Azerbaigian ha continuato a lanciare razzi contro le città e i villaggi pacifici nel Nagorno-Karabakh, "prendendo di mira la popolazione e le infrastrutture civili. L'esercito della Difesa di Artsakh (l'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) - assicura Hambardumyan - rispetta gli impegni presi con l'accordo del cessate il fuoco umanitario. La mattina del 10 ottobre, le forze armate azerbaigiane hanno lanciato un'offensiva su larga scala nella direzione meridionale della linea di contatto tra Artsakh e Azerbaigian. Le forze armate azere hanno intensificato l'uso delle armi pesanti, gli attacchi aerei e l'uso dei droni da combattimento, hanno bombardato il villaggio Yeritsvank di Artsakh con droni da combattimento. L'Azerbaigian ha ricominciato anche il bombardamento di Stepanakert, capitale dell'Artsakh, con l'uso di artiglieria pesante e di droni da combattimento. Le forze armate azere hanno cercato disperatamente di modificare la situazione sul campo prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco. Infatti, poco prima dell'inizio del cessate il fuoco umanitario, la parte azera ha compiuto un tentativo di sovversione di ricognizione in direzione di Hadrut. Tre ore dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco le forze armate di Artsakh non avevano ancora terminato le operazioni di neutralizzazione del gruppo sovversivo. Il gruppo sovversivo azerbaigiano entrato nella città di Hadrut nella mattina del 10 ottobre, ha ucciso 2 civili che stavano dentro la propria abitazione: una madre e il suo figlio disabile", evidenzia il diplomatico armeno. (segue) (Res)