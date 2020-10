Brasile: “Estadao”, Bolsonaro inviò 4 agenti segreti alla Cop-25 di Madrid per spiare Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro inviò quattro agenti segreti alla Conferenza delle parti sul clima di Madrid (Cop-25), tenuta lo scorso dicembre, con l'obiettivo di spiare organizzazioni non governative e delegati del Brasile e di altri Paesi. Lo rivela oggi il quotidiano "Estadao" citando fonti governative, secondo le quali "è la prima volta" che uomini dei servizi brasiliani vengono inviati a questo genere di appuntamenti internazionali. Negli elenchi ufficiali delle delegazioni delle Nazioni Unite compaiono in effetti funzionari del Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi) e un ufficiale dell'Agenzia d'intelligence brasiliana (Abin) identificati come "analisti". Un membro dell'Abin ha confermato in condizioni di anonimato che l'obiettivo era di registrare eventuali critiche nei confronti del governo Bolsonaro, in particolare per le attività di deforestazione in Amazzonia, e contribuire quindi a "difendere gli interessi nazionali". La fonte ha anche ammesso che le Ong costituiscono "motivo di preoccupazione" per l'esecutivo di Brasilia. La notizia è confermata anche da due fonti all'interno della delegazione brasiliana che affermano di essere state "interrogate da rappresentanti del Gsi" in merito alle loro attività.