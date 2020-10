Brexit: ministra Girardin, pescatori francesi preferiscono nessun accordo a proposte di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pescatori della Francia avrebbero maggiori benefici senza un accordo sulla Brexit piuttosto che accettando le proposte "inaccettabili" avanzate dal Regno Unito. Lo ha dichiarato la ministra del Mare francese, Annick Girardin, in un'intervista al "Journal du Dimanche". "Per ora il Regno Unito si è presentato con proposte inaccettabili. I pescatori preferirebbero non avere un accordo piuttosto che un cattivo accordo, e hanno ragione", ha affermato Girardin. Secondo la ministra francese, sul tema della pesca non si sono registrati progressi negli ultimi negoziati tra Regno Uniti e Unione europea. "Abbiamo posto i confini di quanto permesso: accesso alle aree di pesca, quote e specie di pesce. Gli europei devono mantenere le proprie risorse e l'accesso ad esse", ha dichiarato la ministra francese ribadendo di "condividere le preoccupazioni" dei pescatori del paese.(Frp)