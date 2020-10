Indonesia: Covid, Giacarta allenta da domani le misure per contenere la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell’Indonesia, Giacarta, entrerà a partire da domani in una fase di “transizione” di due settimane durante la quale saranno allentate alcune delle misure imposte dalle autorità per contenere la pandemia di coronavirus, dopo che il numero di contagi è risultato in calo nelle ultime due settimane. Lo ha annunciato il governatore Anies Baswedan in un comunicato. La città, nella quale vivono circa 11 milioni di abitanti, ha reimposto rigide restrizioni a partire da metà settembre, con il numero di infezioni giornaliere che rischiava di mettere sotto pressione il sistema sanitario. “Dobbiamo tenere alta la guardia per fare in modo che la catena dei contagi resti sotto controllo e che non dovremo affrontare un’altra emergenza”, ha sottolineato Baswedan. Le nuove misure consentono la riapertura delle attività economiche non essenziali. Negozi, bar e ristoranti dovranno però operare al 50 per cento della loro capacità. A riaprire, pur con diverse limitazioni, saranno anche parchi e musei, mentre tutte le imprese dovranno osservare un rigido protocollo igienico e conservare i dati di ospiti e clienti. A livello nazionale, in Indonesia sono stati registrati finora 328.952 casi, con 11.765 decessi alla data di ieri. Nella sola Giacarta i contagi sono stati 85.617 con 1.877 morti per Covid-19.(Fim)