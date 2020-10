Roma: Raggi, sopralluogo a cantiere Arena cinema di Tor Bella Monaca, lavori quasi finiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi oggi è stata a Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, periferia est della città. "Ho effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Arena del cinema, adiacente al Teatro, uno spazio restaurato a fine anni ‘90 ma mai collaudato - spiega Raggi in un post su Facebook -. Siamo infatti intervenuti con una serie di operazioni di manutenzione e miglioramento. I lavori sono quasi finiti e presto restituiremo questo luogo ai cittadini. Sono stati costruiti i gradini mancanti, è stata ripristinata l’illuminazione, realizzata la rampa d’accesso ai servizi igienici per le persone con disabilità e sono state effettuate piccole manutenzioni all’interno dei bagni. Lavoriamo - aggiunge Raggi - per riqualificare le periferie di Roma e riconsegnarle alla cittadinanza più belle e decorose, offrendo nuovi luoghi di aggregazione e nuove occasioni di incontro. Un progetto di ampio respiro - conclude - che prevede il recupero e la valorizzazione degli spazi già esistenti per una città sempre più vivibile e a misura di cittadino". (Rer)