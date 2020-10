Lavoro: Cavallaro (Cisal), necessario attivare cultura della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ricorda che "sono tre le persone che ogni giorno nel nostro Paese muoiono sul luogo di lavoro. In realtà la media è anche più alta. E le parole di indignazione di politici - continua il leader sindacale in una nota - non servono davvero più. Sembrano i dati di una guerra che nessuno, pare, abbia voglia di combattere. La 70esima Giornata nazionale in memoria delle vittime sul lavoro è un'occasione per riflettere su quanto sia ormai diventato necessario attivare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la formazione dei dipendenti e più controlli, specialmente nei settori che sono a rischio di infortuni. I riflettori, oggi - conclude Cavallaro - sono accesi su questo, ma da domani? Noi vigileremo". (Com)