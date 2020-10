Difesa: ministro Intelligence Israele, contrari a vendita F-35 al Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele chiederà agli Stati Uniti di non vendere caccia multiruolo stealth di quinta generazione F-35 al Qatar, al fine di preservare il vantaggio militare qualitativo (Qme). Lo ha detto oggi il ministro dell'Intelligence israeliano, Eli Cohen, all'emittente radiofonica "Army Radio". "Per quanto ci riguarda, la sicurezza e la nostra superiorità nella regione sono le cose più significative", ha detto Cohen. "Per noi, la nostra regione non è ancora diventata la Svizzera. Israele è il paese più minacciato, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo e, come tale, dobbiamo preservare la nostra superiorità", ha spiegato. Cohen ha ricordato che Israele lavora in collaborazione con gli Stati Uniti affinché entrambi i paesi preservino i propri interessi. Formalmente Israele non può porre il veto alle vendite degli Stati Uniti ad altri paesi del Medio Oriente, ma può sollevare delle problematiche, rendendo l’accordo più complicato. (segue) (Res)