Israele, il ministro dell'Intelligence: "Siamo contrari alla vendita degli F-35 al Qatar"

- Israele chiederà agli Stati Uniti di non vendere caccia multiruolo stealth di quinta generazione F-35 al Qatar, al fine di preservare il vantaggio militare qualitativo (Qme). Lo ha detto oggi il ministro dell'Intelligence israeliano, Eli Cohen, all'emittente radiofonica "Army Radio". "Per quanto ci riguarda, la sicurezza e la nostra superiorità nella regione sono le cose più significative", ha detto Cohen. "Per noi, la nostra regione non è ancora diventata la Svizzera. Israele è il paese più minacciato, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo e, come tale, dobbiamo preservare la nostra superiorità", ha spiegato. Cohen ha ricordato che Israele lavora in collaborazione con gli Stati Uniti affinché entrambi i paesi preservino i propri interessi. Formalmente Israele non può porre il veto alle vendite degli Stati Uniti ad altri paesi del Medio Oriente, ma può sollevare delle problematiche, rendendo l’accordo più complicato.Nelle settimane scorse, soprattutto dopo la firma dell'accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, è riemerso il tema della richiesta del paese del Golfo per l'acquisto degli F-35. Lo scorso 22 settembre, il segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper, ha promesso al ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, che gli Stati Uniti manterranno il vantaggio qualitativo di Israele in Medio Oriente. Nel corso di un incontro al Pentagono, Esper ha sottolineato che Israele è il partner strategico più importante degli Stati Uniti in Medio Oriente. "La nostra partnership è stata costruita nel corso delle generazioni sulla base di valori condivisi, interessi condivisi e preoccupazioni condivise", ha detto Esper. Il segretario statunitense ha sottolineato che i legami di amicizia tra i popoli di Israele e degli Stati Uniti sono indissolubili. Gli Stati Uniti sono stati la prima nazione a riconoscere lo Stato di Israele dopo l'indipendenza nel 1948. "In questa lunga storia, il rapporto nel settore della difesa tra gli Stati Uniti e Israele non è mai stato più forte: intendiamo mantenerlo così", ha detto il segretario alla difesa. "Voglio dire in anticipo a tutti che una pietra angolare delle nostre relazioni di difesa è preservare il vantaggio militare qualitativo di Israele nella regione. "Gli Stati Uniti si sono impegnati in questo e il Dipartimento della Difesa è impegnato in questo imperativo", ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti "continueranno a sostenere la priorità di lunga data degli Stati Uniti di mantenere la sicurezza di Israele". (Res)