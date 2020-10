Covid: Di Maio, l'Italia non può permettersi di chiudere di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può permettersi una nuova chiusura dell'economia, ma è molto più attrezzata a fronteggiare la pandemia di coronavirus rispetto a quanto non fosse lo scorso febbraio. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più”. A febbraio, ha chiarito il titolare della Farnesina, "non eravamo preparati", l'intera filiera produttiva di dispositivi sanitari "era delocalizzata all'estero" e per questo fu necessario ricorrere ad aiuti da altri Paesi. Ora, ha osservato Di Maio, "abbiamo un Paese che ha già affrontato il picco di contagi e fatto proiezioni sulle situazioni peggiori. Possiamo avere delle disfunzioni, ma siamo attrezzati e abbiamo dimostrato di saper affrontare la situazione". Il ministro ha invitato a "non essere troppo duri con noi stessi", ricordando come a marzo i leader occidentali prendessero l'Italia come esempio di contrasto alla pandemia. (segue) (Gmr)