Covid: Di Maio, l'Italia non può permettersi di chiudere di nuovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le terapie intensive sono attrezzate a un livello triplo o quadruplo rispetto a febbraio. Quanto al sistema dei tamponi, ci possono essere ritardi ma vanno analizzati nei singoli casi", ha spiegato Di Maio. Secondo il capo della diplomazia italiana "siamo all'ultimo miglio": "entro fine anno, grazie all'accordo con Oxford University e altri sei Paesi, avremo le prime dosi del vaccino e a inizio 2021 inizieremo la campagna di vaccinazioni. Questo ci consentirà di affrontare pandemia in sicurezza". Secondo Di Maio, anche in Campania la situazione "non è fuori controllo". "I numeri ci devono preoccupare, ma il sistema sanitario ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo. Molto sta alla responsabilità individuale". In questo senso, Di Maio ha rivolto un appello ai giovani: "Attenzione la sera nei locali, perché dopo tornate a casa da genitori e nonni. Scaricate Immuni. E' il momento della responsabilità". A proposto della Campania, Di Maio ha anche precisato che non farà "scaricabarile" con il governatore Vincenzo De Luca. "Non l'ho mai fatto e non lo farò neanche questa volta. Siamo a disposizione della sanità di tutte le regioni per gestire le disfunzioni anche attraverso l’uso delle tecnologie e il potenziamento delle strutture". (Gmr)