Austria: presidente Van der Bellen condanna "atto vandalico" a Klagenfurt (2)

- Si è svolta ieri a Klagenfurt, in Austria, la cerimonia per celebrare il 100mo anniversario del plebiscito della Carinzia con cui la regione è stata annessa al paese nel 1920. Hanno preso parte alle celebrazioni, per la prima volta congiuntamente, i capi dello Stato di Austria e Slovenia: Alexander Van der Bellen e Borut Pahor. I due presidenti hanno inaugurato anche un centro per il bilinguismo, nell'ottica del rafforzamento dei diritti della minoranza slovena in questa regione dell'Austria meridionale. Van der Bellen e Pahor hanno visitato inoltre l'esposizione itinerante Charinthia 2020. Pahor è stato accompagnato nella sua visita ufficiale in Austria dal ministro per gli Sloveni all'estero, Helena Jaklitsch, la quale ha visitato il paese di Sankt Jakob im Rosental insieme all'omologo austriaca Susanne Raab. Questo paese austriaco ha recentemente deciso di mettere nel comune le insegne in due lingue, aggiungendo lo sloveno. (segue) (Res)