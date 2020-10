Austria: presidente Van der Bellen condanna "atto vandalico" a Klagenfurt (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commemorazione congiunta, ha osservato Pahor nei giorni scorsi, è un messaggio importante per il futuro e offre sia agli austriaci che agli sloveni un'occasione di riflessione. Il plebiscito della Carinzia fu un referendum svolto nel 1920 con l'obiettivo di stabilire la sovranità su due zone della Carinzia sud-orientale. Nonostante la maggior parte delle fasce territoriali fossero abitate da cittadini etnia slovena, il 59 per cento dei votanti si pronunciò a favore della permanenza in Austria e della non adesione al nuovo Regno dei serbi, croati e sloveni. (Res)