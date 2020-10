Marcia Perugia-Assisi: Verini (Pd), grande messaggio di pace, solidarietà, futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e tesoriere del Partito democratico, Walter Verini, dichiara in una nota di aver "partecipato alla catena umana, a San Girolamo a Perugia, luogo di tradizionale partenza della Perugia-Assisi. Come ha detto il presidente Mattarella, è stato importante confermare - nella sicurezza - questo appuntamento che rilancia i valori della pace, della solidarietà, contro l’odio, i razzismi, le discriminazioni". Per l'esponente del Pd, "è un grande messaggio di futuro che ancora una volta l’Umbria rilancia, con le sue tradizioni laiche e spirituali, in un momento così delicato per l’umanità e per il nostro Paese, che richiede - come é stato ribadito da Perugia ad Assisi - l’impegno, la collaborazione, la cura di tutti". (Com)