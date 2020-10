Lavoro: assessore Lazio, in prima linea per la tutela della sicurezza dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 70esima giornata nazionale dedicata alle vittime sul lavoro "è un’occasione, per il Lazio, di fare il punto sulle azioni intraprese e sulle misure che verranno adottate nel prossimo futuro, in continuità con l'obiettivo primario di garantire il diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, in occasione della 70ema giornata nazionale dedicata alle vittime sul lavoro. "Tra le misure in cantiere - prosegue - vi è il Protocollo d'intesa con tutti gli enti ispettivi al fine di realizzare un coordinamento fra gli stessi, implementando il raggio di azione dei controlli e la prevenzione. La firma del patto è prevista il 19 ottobre prossimo. È aperto, inoltre, il bando sulla formazione rivolta alle imprese e ai lavoratori in materia di sicurezza, nella convinzione che una formazione adeguata e mirata costituisca un elemento fondamentale della prevenzione degli incidenti e malattie professionali" (segue) (Com)