Lavoro: assessore Lazio, in prima linea per la tutela della sicurezza dei lavoratori (2)

- Stiamo poi lavorando, spiega ancora Di Berardino, "alla presentazione, entro il mese di ottobre, di una proposta di legge regionale per un piano strategico sulla salute e la sicurezza con la definizione di un sistema di premialità e di qualificazione - una sorta di 'patente a punti' - con l'obiettivo di valorizzare quelle imprese che si mostreranno maggiormente virtuose su questo tema. Insieme alle Parti sociali e alle istituzionali abbiamo iniziato i lavori per la definizione di vademecum dedicati a ogni settore merceologico, a partire dall'edilizia, al fine di offrire un servizio di prevenzione chiaro e concreto a lavoratori e imprese". (segue) (Com)