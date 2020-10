Torino: Pinerolo, Teatro Sociale chiuso fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle incertezze dell'emergenza sanitaria e della riduzione dei posti, il Teatro Sociale di Pinerolo (Torino) riaprirà le sue porte al pubblico a gennaio 2021, con una programmazione calibrata alle circostanze senza perdere la qualità artistica e culturale che ha caratterizzato le ultime stagioni. Lo rende noto il Comune. La pandemia ha stravolto ogni piano e programma anche nel caso della stagione teatrale pinerolese, organizzata dal Comune di Pinerolo in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Nel caso del Teatro Sociale, la stagione 2019/2020 è stata interrotta a fine febbraio e, quando i decreti governativi hanno consentito la riapertura delle sale, era ormai quasi estate. Insieme a Piemonte dal Vivo, che si è attivata su tutto il territorio regionale per creare appuntamenti di teatro all'aperto, il Comune ha deciso di rivoluzionare ogni programma e sfruttare l'estate, organizzando una stagione estiva. Ora, con l'arrivo dell'autunno, le incertezze dell'emergenza sanitaria, che impongono una drastica riduzione dei posti disponibili a teatro, rendono precaria e insostenibile qualsiasi programmazione. Ciò nonostante, l'Amministrazione crede che Pinerolo non possa restare senza teatro. Perciò ha deciso di ripartire da gennaio, quando il Teatro Sociale riaprirà le sue porte al pubblico, con una programmazione calibrata alle circostanze senza perdere la qualità artistica e culturale che ha caratterizzato le ultime stagioni. Il pubblico pinerolese potrà presto tornare a teatro, in tutta sicurezza. (Rpi)