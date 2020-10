Ue: Di Maio, possiamo già mettere a bilancio parte dei soldi del Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per lo stanziamento dei finanziamenti previsti dal Fondo per la ripresa dell'Unione europea è "complessa", ma l'importante per l'Italia è che possa iniziare a inserire parte di quei soldi nella prossima legge di bilancio. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ricordando che domani e dopodomani sarà in Lussemburgo e successivamente a Bruxelles anche per discutere dei fondi europei. "Possiamo già fare investimenti nel 2021 con aiuti a imprese, con la riforma del sistema fiscale, con la transizione green, con aiuti alla popolazione. E' questo che ci interessa". Si tratta di 209 miliardi di dollari: "non vanno tutti spesi nel 2021 - ha precisato Di Maio - ma possiamo già fare una programmazione". (Gmr)