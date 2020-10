Governo: Di Maio, investire su sindaci in sintonia con coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sei grandi città in cui si andrà a votare nel 2021 “dobbiamo investire in sindaci che siano in sintonia con la coalizione di governo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al programma Mezz’ora in più su "Raitre". “L’anno prossimo si va a votare in sei grandi città italiane”, ha sottolineato Di Maio in riferimento a Napoli, Roma, Milano, Trieste, Bologna e Torino. “Dobbiamo investire in sindaci che siano in sintonia con la coalizione di governo”, ha risposto Di Maio ad una domanda sui rapporti i partner dell’esecutivo, osservando che ciò è necessario anche per la spesa dei fondi in arrivo dall'Ue con il Recovery Fund. “In questo governo si lavora bene”, ha detto Di Maio. “Come si è fatta un’alleanza programmatica per questo governo”, secondo Di Maio così dovrebbe essere anche in quelle città “per avere delle giunte in sintonia con il governo nazionale”. (Res)