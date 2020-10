Governo: Di Maio, paesi con Sanità peggiore dell’Italia non chiedono Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono paesi con un settore sanitario peggiore dell’Italia e stanno finanziando l’emergenza senza chiedere il Mes. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “Mezz’ora in più” su Rai3. In merito al dibattito sul ricorso al Mes, il titolare della Farnesina ha affermato: “Non ne faccio una questione ideologica”. Ricordando l’orientamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Di Maio ha affermato: “L’obiettivo è il recovery fund e la priorità va lì”. Il ministro ha spiegato che nella richiesta dei finanziamenti si valutano le condizioni migliori. “Abbiamo una condizione buona sul mercato, perché la Banca centrale europea sta facendo politiche espansive, e un’altra scelta coraggiosa che è il recovery fund, quindi guardo a questi due strumenti”, ha affermato. “L’Italia non ha una situazione di bilancio d’emergenza oggi” e c’è la possibilità di attingere a varie risorse. (Mom)