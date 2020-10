Usa: Di Maio, ottimo rapporto con Trump ma Italia resterà sempre alleata di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha sviluppato un'ottima relazione con l'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump, ma resterà sempre alleata degli Usa a prescindere dal risultato delle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo ha chiarito il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi pomeriggio alla trasmissione "Mezz'ora in più". "Chi governerà lo decideranno i cittadini statunitensi. Noi ovviamente abbiamo creato un ottimo rapporto con l'amministrazione Trump, lo dimostra il fatto che i dazi imposti su molti prodotti europei non hanno colpito, se non marginalmente, il Made in Italy", ha osservato il titolare della Farnesina. Di Maio ha fatto riferimento in particolare al rapporto "ottimo" con il segretario di Stato Mike Pompeo, con il quale "discutiamo sempre dell'assetto geopolitico dell'Italia". L'Italia, ha tuttavia aggiunto il ministro, "è già collocata: è nella Nato, è nell'Unione europea ed è alleata con gli Stati Uniti, lo sarà sempre". Gli Usa, ha ricordato Di Maio, sono "il primo mercato di riferimento extra-Ue per i nostri imprenditori: oltre all'amicizia e ai valori che ci accomunano, c'è anche tutto il mondo delle imprese che giova di questa alleanza". Il fatto di stabilire rapporti commerciali anche "anche ad est", ha poi affermato il capo della diplomazia italiana facendo apparentemente riferimento alla Cina, "non cambia l'assetto geopolitico dell'Italia". (Gmr)