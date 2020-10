Trasporti: Filt Cgil, differenziare orari città e potenziare bus in circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria nazionale della Filt Cgil, Maria Teresa De Benedictis, invita a "differenziare nelle città gli orari di ingresso negli uffici e nelle scuole per ottimizzare l'utilizzo di mezzi pubblici". In merito alle misure da adottare nei trasporti pubblici nell'emergenza sanitaria, la dirigente sindacale aggiunge in una nota che "sarebbe opportuno per gli equilibri economici e per la difesa dei livelli occupazionali nel settore, mantenere le attuali percentuali di riempimento di autobus e metropolitane, in linea con indici stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico (Cts)". Secondo De Benedictis, "per aumentare il numero di mezzi in circolazione e potenziare alcune corse si potrebbe ricorrere ai bus a noleggio, assumendo autisti. In questa fase di emergenza un'altra misura contro il rischio aggressioni al personale e per garantire la salute e sicurezza di utenti e lavoratori - dice, infine, la segretaria nazionale della Filt Cgil - potrebbe essere il potenziamento nel ricorso al personale di vigilanza alle fermate ed agli ingressi delle metropolitane per verificare utilizzo corretto della mascherina ed il rispetto dei criteri di riempimento".(Com)