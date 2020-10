Bielorussia: Di Maio, lavoriamo con Germania per sanzionare Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta lavorando insieme alla Germania per “costruire i presupposti” per sanzionare la Bielorussia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, facendo riferimento in particolare al lavoro svolto con il collega tedesco Heiko Maas in sede di Consiglio affari esteri e di Consiglio europeo. “Non riconosciamo il risultato” delle elezioni, ha spiegato il titolare della Farnesina, e chiediamo “il rispetto dei diritti dell’opposizione”. Si tratta di una posizione che Di Maio ha affermato di aver già condiviso con l’omologo russo Sergej Lavrov qualche giorno fa e che sarà ribadita nei prossimi giorni, quando il ministro sarà in visita a Mosca. “La Russia è un attore fondamentale e deve aiutarci a ricondurre (il presidente Aleksandr) Lukashenko e il governo bielorusso al rispetto delle opposizioni”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana, aggiungendo che l’approccio – condiviso con la Germania – è quello di “dirsi francamente quello che non va”. (Gmr)