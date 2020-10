© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre bloccare i focolai laddove nascono e si manifestano. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. "Se non si investe in prevenzione e sorveglianza, i casi sono destinati ad aumentare", ha aggiunto Crisanti. (Rin)