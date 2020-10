© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un problema nel Comitato tecnico-scientifico (Cts), "non tanto nella composizione, quanto nell’assenza. Possibile che non ci siano le migliori menti dell’università italiana?". Lo ha affermato, in merito alla questione Covid-19, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)