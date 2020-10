Forza Italia: Gelmini, in giro non vedo nuovi Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha affermato: "Non riesco ad appassionarmi al tema della legge elettorale. Personalmente, sono tutt'ora consigliere comunale a Milano, avendo preso 12 mila preferenze, dunque non mi spaventano assolutamente le preferenze, non sono per le liste bloccate. Mi piacerebbe, prima di affrontare il tema delle preferenze - ha aggiunto la parlamentare -, capire con quale sistema elettorale si andrà a votare alle prossime elezioni". Intervenendo al convegno "Laudato sì: la politica cristiana dal bianco al verde", organizzato dalla fondazione Democrazia cristiana a Saint Vincent, l'esponente di FI ha aggiunto: "Veniamo da una stagione nella quale i populismi l'hanno fatta da padrone, hanno saputo intercettare la pancia ma anche il sentire dei cittadini. Non voglio banalizzare tutto questo, dal 2008 in poi è cambiata la nostra società, è aumentata la precarietà, la crisi economica ha colpito famiglie e giovani. E da lì alcuni movimenti hanno saputo intercettare il consenso. Oggi quella stagione, secondo me, volge al termine. In questi anni sono state date risposte insufficienti. Tocca a noi, che vogliamo rappresentare il centro, tornare ad essere pop, e prendere nuovamente i voti. Il tema della leadership? Noi abbiamo un leader forte e riconosciuto - ha concluso Gelmini -. E se mi guardo intorno, non vedo nuove personalità assimilabili al presidente Berlusconi". (Rin)