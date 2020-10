Israele: domani esame proposta investimento per rimpatrio diaspora etiope Falash Mura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 12 ottobre, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, presenterà al governo per l'approvazione una proposta per investire 370 milioni di shekel (circa 93 milioni di euro) e portare 2 mila membri della comunità etiope Falash Mura in Israele. "Sei mesi fa ho promesso di portare il resto della comunità ebraica etiope in Israele. Abbiamo anche investito 80 milioni di shekel (circa 20 milioni di euro) in attività comunitarie. Stiamo rispettando il nostro impegno", ha aggiunto Netanyahu. Nel 1997, Netanyahu ha avviato l'aliya (l’immigrazione degli ebrei della diaspora verso Israele) dei membri della comunità Falash Mura. Da allora, circa 30mila etiopi della comunità hanno fatto l'aliya. (Res)