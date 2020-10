Covid: Crisanti, in Italia dati migliori per aver eliminato restrizioni gradualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è riuscita a contenere meglio di altri paesi la seconda ondata della pandemia del coronavirus perché ha eliminato le restrizioni in modo più graduale rispetto ad altri paesi e "oggettivamente" i cittadini sono stati più attenti nel rispettare le misure di sicurezza. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova e virologo che è stato in grado di domare la curva dei contagi in Veneto, una delle regioni più colpite del Covid-19. Solo un mese fa, quando le situazione in Italia sembrava "sotto controllo" aveva avvertito che tutto poteva diventare "molto più complicato" se non fosse stato aumentato il numero di test. Secondo Crisanti, inoltre, l'Italia "ha adottato un sistema diverso e più efficace per la tracciatura dei contatti che richiede un'elevata capacità di test Prc", tuttavia, ha aggiunto, i tracciamenti non sono stati efficaci tra i giovani in quanto durante l'estate il numero dei casi è aumentato a causa loro in quanto "meno attenti". (segue) (Spm)