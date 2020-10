Milano: da Comune procedura pubblica per riutilizzo banchi dismessi da scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, sono state investite risorse per oltre 1,5 milioni di euro per fornire arredi, attrezzature sportive e tende in 127 sedi scolastiche statali, tra cui, per esempio, la primaria di via Tajani, la primaria di viale Romagna, la secondaria di primo grado di piazza Ascoli, la primaria di via Martinengo, la secondaria di primo grado di via Dalmazia e la primaria di piazza Leonardo Da Vinci. A questi fondi si aggiungono 500mila euro investiti, nell'ambito del bando "arredi innovativi", per finanziare progetti presentati dalle Autonomie scolastiche per il rinnovamento degli allestimenti e degli ambienti collegato a sperimentazioni didattiche specifiche. Infine, per favorire il più possibile l'attività didattica all'aperto e per consentire la copertura delle aree di ingresso sono stati messi a disposizione numerosi gazebo, per esempio nella scuola primaria e nella secondaria di I grado di via Zuara, nella primaria di via Wolf e nella primaria di via Brunacci 2, senza dimenticare le scuole di nuova apertura, come quella di via Pisa. (Com)