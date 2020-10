Bankitalia: Fassina (Leu), intervista Visco al "Corriere della Sera" mette a fuoco le questioni serie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "l'intervista di Ignazio Visco oggi al 'Corriere della Sera' mette a fuoco le questioni serie. Il Governatore di Banca d'Italia - prosegue il parlamentare in una nota - riconosce la fase keynesiana, dominata da incertezza, accumulazione di risparmio da parte delle famiglie, scarsa propensione agli investimenti delle imprese private, quindi carenza cronica di domanda aggregata. Di conseguenza, prospetta la necessità di una politica monetaria non convenzionale a sostegno di una politica di bilancio espansiva, centrata su investimenti pubblici". Secondo l'esponente di Leu, "in tal quadro, è significativa la rottura del tabù del 2 per cento di inflazione, come fatto dalla Fed, mentre è incomprensibile la conferma del calendar provisioning. Speriamo che l'analisi di Visco contribuisca ad attenuare il dibattito intorno a questioni irrilevanti sul piano macroeconomico, come il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e le decontribuzioni per generare occupazione. Le variabili politiche decisive - conclude Fassina - sono la Bce (Banca centrale europea) e il fiscal compact".(Com)