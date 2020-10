Banche: Di Maio, arrivati bonifici per truffati, M5S mantiene promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilanciato sui social network la storia della signora Mirca, "una delle migliaia di persone truffate dalle banche popolari, una di quelle persone che ha perso i propri risparmi messi di lato dopo una vita di fatica, lavoro e impegno". "La signora Mirca aveva messo da parte quei soldi per i propri nipoti, per dargli la possibilità di pianificare con qualche certezza in più il loro futuro.Ma è rimasta vittima del crac delle banche popolari. Una ingiustizia.Come MoVimento 5 Stelle ci siamo subito battuti per restituire a queste persone la loro dignità. E dopo anni di battaglie siamo riusciti a mantenere la promessa fatta. Oggi la signora Mirca può mostrare con orgoglio, e con un bellissimo sorriso, la ricevuta del bonifico ricevuto con l’anticipo del 40 per cento del rimborso", ha annunciato Di Maio su Facebook. "Stiamo dimostrando con i fatti che le cose possono cambiare, che gli unici interessi che stiamo preservando sono quelli degli italiani. Di chi si alza la mattina per andare a lavorare. Di chi con sacrifici porta avanti la propria attività. Di chi ha una famiglia da sfamare.La storia di Mirca oltre a regalarci un sorriso è un messaggio di speranza e cambiamento. Per questo vi chiedo di avere fiducia in noi", ha concluso. (Res)