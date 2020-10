Salute: Raggi, in bocca al lupo a Pink team, non abbassiamo guardia su prevenzione tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio il mio in bocca al lupo al Pink team una squadra tutta al femminile della fondazione Umberto Veronesi che correrà la staffetta di Roma l'undici ottobre". Lo afferma in un video pubblicato su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Una squadra importante, composta da donne che hanno vinto la loro personale battaglia contro il tumore al seno - aggiunge Raggi - e che con questa staffetta raccoglieranno i fondi per la ricerca per diverse patologie tumorali femmininili. Il Pink team ci ricorda quanto sia importante non abbassare mai la guardia sulla prevenzione e ci ricorda quanta determinazione è necessaria - conclude - per vincere ogni battaglia, soprattutto in questo momento di ripartenza".(Rer)